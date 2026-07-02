В Красноярском филиале имени В. С. Молокова Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации прошла церемония вручения дипломов. Около 300 выпускников получили документы о среднем профессиональном образовании. Выпускников поздравили министр транспорта региона Дмитрий Зотин, начальник отдела воздушного и водного транспорта Евгений Якуба и представители отраслевых предприятий. На церемонии отметили, что авиации сегодня нужны квалифицированные кадры. Для Красноярского края это особенно важно, так как регион занимает большую территорию, а на севере авиация остается одним из ключевых видов транспорта. Напомним, что власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС.
Около 300 молодых специалистов пополнили авиационную отрасль Красноярского края
В Красноярском филиале имени В. С. Молокова Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации прошла церемония вручения дипломов. Около 300 выпускников получили документы.