Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 300 молодых специалистов пополнили авиационную отрасль Красноярского края

В Красноярском филиале имени В. С. Молокова Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации прошла церемония вручения дипломов. Около 300 выпускников получили документы.

В Красноярском филиале имени В. С. Молокова Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации прошла церемония вручения дипломов. Около 300 выпускников получили документы о среднем профессиональном образовании. Выпускников поздравили министр транспорта региона Дмитрий Зотин, начальник отдела воздушного и водного транспорта Евгений Якуба и представители отраслевых предприятий. На церемонии отметили, что авиации сегодня нужны квалифицированные кадры. Для Красноярского края это особенно важно, так как регион занимает большую территорию, а на севере авиация остается одним из ключевых видов транспорта. Напомним, что власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС.