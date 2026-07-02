Около 300 молодых специалистов пополнили авиационную отрасль Красноярского края

В Красноярском филиале имени В. С. Молокова Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации прошла церемония вручения дипломов. Около 300 выпускников получили документы о среднем профессиональном образовании. Выпускников поздравили министр транспорта региона Дмитрий Зотин, начальник отдела воздушного и водного транспорта Евгений Якуба и представители отраслевых предприятий. На церемонии отметили, что авиации сегодня нужны квалифицированные кадры. Для Красноярского края это особенно важно, так как регион занимает большую территорию, а на севере авиация остается одним из ключевых видов транспорта. Напомним, что власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС.