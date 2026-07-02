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Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до плюс 31 градуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 17 — плюс 19 градусов, по региону — плюс 15 — плюс 20 градусов. Дневная температура в Москве — плюс 29 — плюс 31 градус, по области — плюс 26 — плюс 31 градус.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов», — подчеркнула она.