Сборная США впервые за 24 года выиграла матч плей-офф на ЧМ

Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла Санта-Кларе и закончилась со счетом 2:0. Таким образом американская сборная в первый раз за 24 года выиграла матч плей-офф на ЧМ.
Мячи забили Фоларин Балоган на 45-й минуте и Малик Тилльман на 82-й минуте. В ⅛ финала сборная Соединенных Штатов сыграет с командой Бельгии, которая в дополнительное время обыграла сенегальцев со счетом 3:2.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн принес своей команде победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Англия обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1.
Стало известно, что лучший гол на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Футболист забил гол во время матча команды против ДР Конго на последнем групповом этапе Узбекистана в Атланте 27 июня.
Сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в следующий этап турнира. В ⅛ финала французы 4 июля встретятся с Парагваем, который в предыдущем раунде выбил Германию.