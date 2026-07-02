Сборная США впервые за 24 года выиграла матч плей-офф на ЧМ

Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла Санта-Кларе и закончилась со счетом 2:0. Таким образом американская сборная в первый раз за 24 года выиграла матч плей-офф на ЧМ.