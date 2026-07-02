Россияне получат право на налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования появится в РФ, следует из поправок в Налоговый кодекс РФ, принятых федеральным законом № 418-ФЗ.
Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения россиян будет распространяться на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января 2025 года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 млн рублей по каждому такому договору.
Кроме того, налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится с 400 до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Получить вычет в размере до 500 тыс. рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет можно будет получить до достижения ребенком 18 или 24 лет, если он является обучающимся по очной форме обучения.
Изменения в ФЗ вступят в силу с 1 сентября 2026 года.