Россияне получат право на налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения

Кроме того, налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится с 400 до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Получить вычет в размере до 500 тыс. рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет можно будет получить до достижения ребенком 18 или 24 лет, если он является обучающимся по очной форме обучения.