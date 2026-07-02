Инвалидам разрешили заправляться без очереди на АЗС в Иркутской области

Один из жителей поинтересовался, как быть людям с инвалидностью в нынешней ситуации с топливом. Многие не могут часами простаивать в ожидании, а без автомобиля им попросту не обойтись. «Для них бензин — это жизнь», — написал он. Вот что ответили в ведомстве: