Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвалидам разрешили заправляться без очереди на АЗС в Иркутской области

Чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться к администратору АЗС или к дежурящим на станции полицейским.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На автозаправочных станциях Иркутской области инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и те, кто их сопровождает, получили право заправляться вне очереди. Такое разъяснение дали в региональном Минэкономразвития после вопроса, который появился в чате губернатора.

Один из жителей поинтересовался, как быть людям с инвалидностью в нынешней ситуации с топливом. Многие не могут часами простаивать в ожидании, а без автомобиля им попросту не обойтись. «Для них бензин — это жизнь», — написал он. Вот что ответили в ведомстве:

— Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица обслуживаются без очереди в самых разных учреждениях — от магазинов до организаций ЖКХ. Автозаправки не исключение. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться к администратору АЗС или к дежурящим на станции полицейским. При себе нужно иметь подтверждающий документ.

Региональное управление Роспотребнадзора уже уведомило компанию «Иркутскнефтепродукт» о необходимости строго соблюдать это правило. За отказ предоставить приоритетную очередь закон предусматривает административную ответственность.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше