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Магаданец разбил чужой внедорожник

31-летний мужчина умышленно разбил стекла, сломал решетку радиатора и повредил рулевую колонку на внедорожнике «Митсубиси Паджеро». Ущерб составил 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

31-летний мужчина умышленно разбил стекла, сломал решетку радиатора и повредил рулевую колонку на внедорожнике «Митсубиси Паджеро». Ущерб составил 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до двух лет.