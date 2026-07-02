Магаданец разбил чужой внедорожник

31-летний мужчина умышленно разбил стекла, сломал решетку радиатора и повредил рулевую колонку на внедорожнике «Митсубиси Паджеро». Ущерб составил 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до двух лет.