Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей

Наибольшее число укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В ведомстве напомнили, что для защиты от клещей следует носить светлую и закрытую одежду, а также надевать головной убор. Кроме того, необходимо использовать специальные средства для защиты от насекомых.
— В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней, — передает сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.
Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод — якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.