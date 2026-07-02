Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей

Наибольшее число укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Наибольшее число укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве напомнили, что для защиты от клещей следует носить светлую и закрытую одежду, а также надевать головной убор. Кроме того, необходимо использовать специальные средства для защиты от насекомых.

— В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней, — передает сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод — якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше