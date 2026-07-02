Обновленный роллердром открылся в Амурске после реконструкции

В городском парке Амурска после капитального обновления вновь открыт роллердром — любимое место поклонников роликов, скейтбордов, самокатов и велосипедов BMX. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», модернизацию площадки, которая была установлена еще в 2019 году, провели при финансовой поддержке компании «Полиметалл».
За время работ подрядчики не только отремонтировали и заменили износившуюся фанеру на существующих фигурах, но и полностью пересмотрели конфигурацию пространства. Часть старых конструкций демонтировали, а на их месте возвели современную флай-линию повышенной сложности.
В ее составе — две радиусные разгонки (высотой 2,5 и 2 метра) и профессиональный бокс, включающий трамплин с посадочной платформой. Такая геометрия обеспечивает правильную траекторию вылета и, что самое важное, безопасное приземление.
Теперь роллердром универсален: оставшиеся невысокие фигуры идеально подходят для новичков, делающих первые шаги в экстремальных видах спорта, а новая выносная линия рассчитана на опытных райдеров.
Для информирования посетителей на территории установлен щит с правилами пользования роллердромом и контактами экстренных служб на случай получения травм.
Обновленная площадка уже принимает любителей активного отдыха, обещая стать центром притяжения для молодежи не только Амурска, но и соседних городов.