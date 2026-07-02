Врач Косенкова сообщила о свойстве черники и клубники снижать риск развития рака

В заключение она подчеркнула, что при выборе рациона необходимо стремиться к разнообразию, чередуя разные виды ягод. «Летние ягоды — это мощная “витаминная бомба” в моменте, но они не могут создать долгосрочный запас витаминов в организме. Съев, например, ведро смородины в августе, вы не создадите “депо” витамина С на январь. К декабрю ваши запасы витамина С будут такими же, как у человека, который вообще не ел ягоды летом», — пояснила Косенкова.