Врач Косенкова сообщила о свойстве черники и клубники снижать риск развития рака

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Достаточное количество черники и клубники в рационе в летний период подавляет рост новых сосудов в опухолях и может замедлять размножение раковых клеток. Об этом сообщила ТАСС главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова.
«Исследования показывают, что у людей, которые едят клубнику и чернику несколько раз в неделю, риск сердечного приступа может быть ниже. Ягоды помогают контролировать уровень сахара в крови, что критически важно для профилактики диабета второго типа. Клетчатка в их составе замедляет всасывание глюкозы, а биоактивные соединения улучшают метаболические процессы. Они защищают клетки от повреждений ДНК, подавляют рост новых сосудов в опухолях и могут замедлять размножение раковых клеток», — сказала она.
Кроме того, активные вещества в ягодах, в частности, антиоксиданты, витамины и клетчатка, помогают регулировать артериальное давление, снижают уровень «плохого» холестерина и улучшают функцию сосудов. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки от повреждений, улучшают состояние сосудов, снижая давление и улучшая кровоток, а также обладают противовоспалительным действием. Говоря о пользе витаминов, Косенкова отметила, что в облепихе и черной смородине содержится рекордное количество витамина С; черника и ежевика богаты витамином К; необходимый для деления клеток и кроветворения витамин В9 содержится в ежевике, клубнике и малине.
"У каждой ягоды — свой уникальный набор полезных свойств, выбор зависит от ваших конкретных целей. Для иммунитета зимой — обратите внимание на черную смородину и клюкву. Для здоровья глаз и памяти — включите в рацион чернику и ежевику.
Для пищеварения — добавьте малину", — добавила собеседница агентства.
В заключение она подчеркнула, что при выборе рациона необходимо стремиться к разнообразию, чередуя разные виды ягод. «Летние ягоды — это мощная “витаминная бомба” в моменте, но они не могут создать долгосрочный запас витаминов в организме. Съев, например, ведро смородины в августе, вы не создадите “депо” витамина С на январь. К декабрю ваши запасы витамина С будут такими же, как у человека, который вообще не ел ягоды летом», — пояснила Косенкова.