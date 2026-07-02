Раскрыта личность загадочной спутницы Ермолаева: новые подробности о взрыве в Монако

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. По официальным данным, пострадали трое человек — мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что инцидент не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, по предварительной информации, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Также пострадал его сын. Камеры зафиксировали, как неизвестный оставил рюкзак, сдетонировавший после приближения людей. Прокуратура задержала иностранного гражданина, подробности не раскрываются.