При взрыве в Монако тяжелые ранения получила Анна Насобина — соосновательница закрытого светского клуба Club Éclectique и дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области. Как сообщают Nice-Matin, Daily Star и Metro, женщине ампутировали обе ноги.
По данным изданий, Насобина находится в больнице Пастера в Ницце в крайне тяжелом состоянии, угроза жизни сохраняется. 46-летняя женщина с 2023 года является акционером британской компании Wycombe Square Investments LLP, специализирующейся на налоговом сопровождении нерезидентов. В 2016 году она стала соосновательницей Club Éclectique, который проводит культурные мероприятия, включая концерты, выставки и закрытые вечера с участием русскоязычной общины Лондона. Партнером клуба выступает Rolls-Royce.
Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. По официальным данным, пострадали трое человек — мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил, что инцидент не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, по предварительной информации, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Также пострадал его сын. Камеры зафиксировали, как неизвестный оставил рюкзак, сдетонировавший после приближения людей. Прокуратура задержала иностранного гражданина, подробности не раскрываются.
Ранее французское издание Nice-Matin со ссылкой на бывшего агента DGSE Клода Монике сообщило, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его планами выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине. По мнению Монике, это намерение «могло быть воспринято как провокация».
На фоне расследования взрыва в Монако французский политик Флориан Филиппо заявил, что местные власти сделают все возможное, чтобы снять с Киева ответственность за теракт и избежать расследования. По его словам, это особенно актуально накануне евро-украинского парада, запланированного на 14 июля.