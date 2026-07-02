С начала сезона из-за укусов клещей к врачу обратились около 337 тысяч россиян

3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита, сообщает РИА Новости. Вакцинация является самой эффективной мерой защиты. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.