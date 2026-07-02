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С начала сезона из-за укусов клещей к врачу обратились около 337 тысяч россиян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне.

3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита, сообщает РИА Новости. Вакцинация является самой эффективной мерой защиты. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.

Кроме того, для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 189,5 тысяч гектаров — 96,2% от запланированного объема.