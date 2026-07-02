В Хабаровском крае задержали лидеров бордельного синдиката

В Хабаровском крае задержаны члены преступного сообщества, занимавшегося организацией и вовлечением в занятие проституцией. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении 9 жителей края. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе, входящими в него структурными подразделениями, в целях совершения одного или нескольких тяжких преступлений)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в период с 2016 года по настоящее время двое жителей края для получения доходов от преступной деятельности под предлогом предоставления охранных услуг создали преступное сообщество на территории Хабаровского края и осуществляли руководство его деятельностью, целью которого являлась организация и вовлечение в занятие проституцией.
Двое из участников сообщества руководили им и распределяли прибыль, полученную от преступной деятельности, контролировали деятельность созданных ими структурных подразделений — неофициальных фирм, оказывающих интим-услуги. Другие участники осуществляли руководство структурными подразделениями и обеспечивали их безопасность путем физической охраны.
В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — не связанная с лишением свободы.
В рамках расследования по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты технические средства связи и документация.
Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемых, а также установление иных соучастников преступлений.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что суд в Хабаровске признал виновными семерых фигурантов дела о проституции. С марта 2024 года по июль 2025 года 39-летний житель г. Хабаровска арендовал квартиру по ул. Владивостокской для организации притона в целях оказания интимных услуг. К незаконной деятельности мужчина привлек молодых девушек и парней, один из которых являлся его заместителем, остальные выполняли роли водителей и администраторов.