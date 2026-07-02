Назначен новый прокурор Ульчского района Хабаровского края

Елизавета Пивнюк родилась в 1992 году в Хабаровске. В 2014 году она окончила Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры она служит с 2017 года. Начинала помощником прокурора Ульчского района, затем работала старшим помощником и заместителем прокурора района.