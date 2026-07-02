Назначен новый прокурор Ульчского района Хабаровского края

В Ульчском районе Хабаровского края назначили нового прокурора. Должность заняла младший советник юстиции Елизавета Пивнюк, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Коллективу прокуратуры, главе районной администрации, представителям правоохранительных органов и суда её представил и. о. прокурора Хабаровского края Сергей Аксаментов. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России.
Елизавета Пивнюк родилась в 1992 году в Хабаровске. В 2014 году она окончила Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры она служит с 2017 года. Начинала помощником прокурора Ульчского района, затем работала старшим помощником и заместителем прокурора района.
Елизавета Пивнюк уже приступила к обязанностям. С учётом особенностей территории Сергей Аксаментов обозначил для районной прокуратуры приоритетные задачи, связанные с качеством жизни местных жителей и вопросами, где требуется прокурорское вмешательство.