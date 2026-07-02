Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму побит рекорд жары 1938 года

В Симферополе в среду, воздух прогрелся до 35,9 градуса.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Новый температурный рекорд зафиксирован в Симферополе в среду, воздух прогрелся до 35,9 градуса, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова.

«Накануне в Симферополе на метеостанциях зафиксирована максимальная температура воздуха 35,9 градуса. Это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе. Предыдущий рекорд держался с 1938 года», — рассказали в гидрометцентре.

Максимальная температура воздуха в 1938 году 1 июля достигала 33,9 градуса, то есть новое значение выше рекордного сразу на два градуса. В гидрометцентре рассказали, что накануне наиболее высокая температура воздуха в Крыму была зафиксирована именно в Симферополе.

В четверг в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на семь градусов выше нормы. Температура воздуха ночью составит 19−24 градусов, в горах — 14−18. Днем температура будет варьироваться от плюс 30 до плюс 35, в горах — до 28 градусов. Небольшое похолодание ожидается после пятницы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше