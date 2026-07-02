На месте бывшего ресторана «Дом Третьяковой» разместится офис ижевского девелопера

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в историческом здании на ул. Советской, 32, разместится офис продаж девелопера «Юника». В отделе маркетинга и рекламы компании эту информацию подтвердили. Какую площадь займет застройщик в особняке, в «Юнике» не уточнили. С 2023 года на первом этаже здания располагался ресторан «Дом Третьяковой», на втором — бар «Второй этаж». Оба проекта развивал ресторатор Илья Заковырин. В мае этого года было объявлено об их закрытии. Одной из причин этого, по словам ресторатора, стала неактуальность концепции.