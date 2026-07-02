Минздрав изменил срок ожидания плановых КТ и МРТ в Беларуси

Министерство здравоохранения изменило срок ожидания плановых КТ и МРТ в Беларуси.
В ведомстве сказали про новый подход к проведению плановых КТ и МРТ (без контрастирования). Так, с 1 июля 2026 года в государственных учреждениях здравоохранения срок ожидания обследований был минимизирован и не будет превышать 30 рабочих дней.
Вместе с тем в экстренных ситуациях или при наличии неотложных медицинских показаний КТ и МРТ проведут без очереди.
При возникновении каких-либо вопросам по записи или же по срокам, белорусы могут обратиться к администрации поликлиники или больницы. Руководство подскажет точную дату, а также поможет ускорить процесс при наличии медицинских показаний. Также белорусы могут написать в чат-бот Минздрава.
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