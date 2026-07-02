Минздрав изменил срок ожидания плановых КТ и МРТ в Беларуси

При возникновении каких-либо вопросам по записи или же по срокам, белорусы могут обратиться к администрации поликлиники или больницы. Руководство подскажет точную дату, а также поможет ускорить процесс при наличии медицинских показаний. Также белорусы могут написать в чат-бот Минздрава.