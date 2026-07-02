Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав изменил срок ожидания плановых КТ и МРТ в Беларуси

Минздрав сказал про новый подход к проведению плановых КТ и МРТ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения изменило срок ожидания плановых КТ и МРТ в Беларуси.

В ведомстве сказали про новый подход к проведению плановых КТ и МРТ (без контрастирования). Так, с 1 июля 2026 года в государственных учреждениях здравоохранения срок ожидания обследований был минимизирован и не будет превышать 30 рабочих дней.

Вместе с тем в экстренных ситуациях или при наличии неотложных медицинских показаний КТ и МРТ проведут без очереди.

При возникновении каких-либо вопросам по записи или же по срокам, белорусы могут обратиться к администрации поликлиники или больницы. Руководство подскажет точную дату, а также поможет ускорить процесс при наличии медицинских показаний. Также белорусы могут написать в чат-бот Минздрава.

Тем временем белорусский кардиолог сказала, почему советует одну таблетку от давления в день.

Ранее белорусский онколог-хирург объяснил, почему после удаления родинки на ее месте иногда растет новая.

Также в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.