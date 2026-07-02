В Мариуполе открылась выставка картин, написанных участниками СВО

«Эти работы — не просто художественные произведения, а документальные свидетельства современности. Авторы запечатлели реальность, эмоции и размышления военнослужащих. Особое место в экспозиции занимают сюжеты знаковых сражений: битвы за Мариуполь, Волноваху и Красноармейск», — сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса «Поле Битвы: Мариуполь».