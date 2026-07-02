В Мариуполе открылась выставка картин, написанных участниками СВО

МАРИУПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Выставка художественных работ участников СВО «Искусство на передовой» открылась в музее «Поле Битвы: Мариуполь». Экспозиция составлена из картин и фотографий, которые отражают сражения за освобождение ключевых населенных пунктов ДНР.
«Эти работы — не просто художественные произведения, а документальные свидетельства современности. Авторы запечатлели реальность, эмоции и размышления военнослужащих. Особое место в экспозиции занимают сюжеты знаковых сражений: битвы за Мариуполь, Волноваху и Красноармейск», — сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса «Поле Битвы: Мариуполь».
Среди работ — полотна, написанные бойцами группировки войск «Восток» и картины фронтового художника Артема Журавлева. Отдельное место занимает фотовыставка участников СВО и военных корреспондентов. Только в день открытия экспозицию посетили четыре экскурсионные группы — более 150 человек.
«Мы убеждены, что эта выставка имеет колоссальное просветительское значение. Она позволяет обществу лучше понять подвиг наших бойцов, осмыслить происходящие события и увидеть за сухими сводками новостей живые лица и искренние чувства защитников Отечества», — приводит пресс-служба слова члена Общественной палаты Москвы Сергея Ладочкина.