Ветераны СВО Хабаровского края выступили на «Абилимпиксе» в Казани

Хабаровские ветераны СВО вернулись из Казани, где прошёл чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Для них это были не только соревнования, но и несколько дней плотного общения, новых знакомств и проверки себя в мирных профессиях, — сообщает пресс-служба.
Регион на чемпионате представляли три участника. Каждый выбрал своё направление: IT, управление беспилотниками и вокальное искусство.
Егор Ахтырский выступил с авторской песней в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Артём Бельский соревновался в сфере сетевого и системного администрирования. Дмитрий Сытин работал в компетенции оператора БПЛА, опираясь на свой практический опыт.
Призовых мест хабаровчане не заняли, но сами участники говорят: главным результатом стала не таблица, а люди рядом, атмосфера и ощущение, что жизнь после серьёзных испытаний продолжается — и в ней есть место новым навыкам и профессиональному росту.
«Мы постоянно были в движении — соревнования, общение, встречи. Самое ценное — это ребята из разных регионов и обмен опытом», — поделились участники.
Помимо конкурсной части, программа включала демонстрационные компетенции, профориентационные площадки, деловые встречи и культурные мероприятия.