Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны СВО Хабаровского края выступили на «Абилимпиксе» в Казани

Три участника представили регион в IT, вокале и работе с беспилотниками.

Хабаровские ветераны СВО вернулись из Казани, где прошёл чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Для них это были не только соревнования, но и несколько дней плотного общения, новых знакомств и проверки себя в мирных профессиях, — сообщает пресс-служба.

Регион на чемпионате представляли три участника. Каждый выбрал своё направление: IT, управление беспилотниками и вокальное искусство.

Егор Ахтырский выступил с авторской песней в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Артём Бельский соревновался в сфере сетевого и системного администрирования. Дмитрий Сытин работал в компетенции оператора БПЛА, опираясь на свой практический опыт.

Призовых мест хабаровчане не заняли, но сами участники говорят: главным результатом стала не таблица, а люди рядом, атмосфера и ощущение, что жизнь после серьёзных испытаний продолжается — и в ней есть место новым навыкам и профессиональному росту.

«Мы постоянно были в движении — соревнования, общение, встречи. Самое ценное — это ребята из разных регионов и обмен опытом», — поделились участники.

Помимо конкурсной части, программа включала демонстрационные компетенции, профориентационные площадки, деловые встречи и культурные мероприятия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше