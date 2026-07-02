Преображение посёлков Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершен прием заявок на конкурсы создания комфортной городской среды для воссоединенных и приграничных регионов.
Конкурс помогает менять облик населенных пунктов. 37 заявок — от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Белгородской, Брянской и Курской областей. Для них отдельный конкурс запустили по поручению Президента с 2026 года. Это важно для ускоренного восстановления инфраструктуры этих регионов.
Благоустройством активно занимаются воссоединенные регионы. В Макеевке ДНР открыт Югорский парк с игровыми комплексами. В ЛНР преобразился парк «Горняк» в Стаханове и площадь Советская в Алчевске. В Запорожской области завершили первый этап парка «Юбилейный» в Приморске.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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