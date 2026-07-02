Преображение посёлков Новороссии

Конкурс помогает менять облик населенных пунктов. 37 заявок — от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Белгородской, Брянской и Курской областей. Для них отдельный конкурс запустили по поручению Президента с 2026 года. Это важно для ускоренного восстановления инфраструктуры этих регионов.