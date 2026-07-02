В красноярском Татышев-парке напомнили о правилах парковки на местах для инвалидов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На всех парковках Татышев-парка оборудованы места для автомобилей граждан с ограниченными возможностями здоровья. По действующему законодательству их количество должно составлять не менее 10% от общего числа парковочных мест.
Чтобы пользоваться такой парковкой на законных основаниях, автомобиль должен быть зарегистрирован в Федеральном реестре инвалидов через портал «Госуслуги». Наличие только опознавательного знака «Инвалид» или подтверждающих документов без внесения автомобиля в реестр не дает права занимать специальные места. При фиксации нарушений государственный номер автомобиля сверяется с федеральной базой данных.
Кроме того, во время проверки инспектор вправе убедиться, что в автомобиле действительно находится человек с инвалидностью, имеющий при себе подтверждающие документы.
За незаконную парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Такое же наказание грозит водителям, которые неправомерно используют знак «Инвалид». Помимо этого, автомобиль могут эвакуировать, предупреждают в администрации Татышев-парка.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к другим посетителям.