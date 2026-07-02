В красноярском Татышев-парке напомнили о правилах парковки на местах для инвалидов

Чтобы пользоваться такой парковкой на законных основаниях, автомобиль должен быть зарегистрирован в Федеральном реестре инвалидов через портал «Госуслуги». Наличие только опознавательного знака «Инвалид» или подтверждающих документов без внесения автомобиля в реестр не дает права занимать специальные места. При фиксации нарушений государственный номер автомобиля сверяется с федеральной базой данных.