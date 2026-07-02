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СК начал проверку после обрушения автомоста в Красноярском крае

СК начал проверку после обрушения автомоста на Таймыре в Красноярском крае.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Автомобильный мост через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае полностью обрушился, следственные органы начали процессуальную проверку, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Первого июля 2026 года в пределах села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес… Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в момент обрушения автомобилей и людей на мосту не было, пострадавших нет.

В ГУМЧС по региону добавили, что автодорога является технологической и ведет от сельского поселения Хатанга до склада ГСМ АО «КрасАвиа».