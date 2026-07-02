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«Приду в себя только через пару дней»: уроженка Красноярка Мирра Андреева вылетела с Уимблдона

Уроженка Красноярска Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне. Во втором круге турнира она уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.

Уроженка Красноярска Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне. Во втором круге турнира она уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.

Матч завершился в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 4:6. В первом круге Андреева обыграла представительницу Польши Магду Линетт и вышла на Крейчикову, которая ранее побеждала на Уимблдоне. Встреча прошла на центральном корте.

В первом сете Крейчикова повела 3:0, но Андреева смогла вернуться в игру и выиграла партию 6:4. Во втором сете чешская теннисистка снова получила преимущество с брейком. Андреева отыграла отставание, однако концовка осталась за Крейчиковой — 7:5.

В решающей партии Крейчикова вновь взяла подачу соперницы. В концовке Андреева отыграла шесть матчболов на подаче чешской теннисистки, но затем не смогла удержать свою подачу. Крейчикова завершила матч с седьмого матчбола.

После игры Андреева сказала, что встреча получилась тяжелой, а у нее были возможности добиться победы.

«Это был тяжелый матч, она играла хорошо. У меня были возможности добиться победы, но всё сложилось не в мою пользу. Думаю, я приду в себя только через пару дней», — сказала Андреева на пресс-конференции.