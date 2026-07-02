«Приду в себя только через пару дней»: уроженка Красноярка Мирра Андреева вылетела с Уимблдона

Уроженка Красноярска Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне. Во втором круге турнира она уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой.
Матч завершился в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 4:6. В первом круге Андреева обыграла представительницу Польши Магду Линетт и вышла на Крейчикову, которая ранее побеждала на Уимблдоне. Встреча прошла на центральном корте.
В первом сете Крейчикова повела 3:0, но Андреева смогла вернуться в игру и выиграла партию 6:4. Во втором сете чешская теннисистка снова получила преимущество с брейком. Андреева отыграла отставание, однако концовка осталась за Крейчиковой — 7:5.
В решающей партии Крейчикова вновь взяла подачу соперницы. В концовке Андреева отыграла шесть матчболов на подаче чешской теннисистки, но затем не смогла удержать свою подачу. Крейчикова завершила матч с седьмого матчбола.
После игры Андреева сказала, что встреча получилась тяжелой, а у нее были возможности добиться победы.
«Это был тяжелый матч, она играла хорошо. У меня были возможности добиться победы, но всё сложилось не в мою пользу. Думаю, я приду в себя только через пару дней», — сказала Андреева на пресс-конференции.