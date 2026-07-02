Первый случай заболевания эрлихиозом зарегистрировали в Красноярском крае

«Всего за последнюю неделю от присасывания клещей в Красноярском крае пострадал 1 101 житель, из которых 190 — дети. Сейчас отмечается сезонное снижение активности клещей. Тем не менее, риск встречи с ними сохраняется, поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности», — рассказали в Роспотребнадзоре.