Первый случай заболевания эрлихиозом зарегистрировали в Красноярском крае

Роспотребнадзор сообщил о выявлении на территории Красноярского края первого в 2026 году случая заболевания эрлихиозом от клеща. Диагноз подтвержден у 15-летнего красноярца — клещ присосался к подростку в области рёбер в минувшие выходные.
Напомним, эрлихиоз является опасным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу в тяжелых случаях.
«Всего за последнюю неделю от присасывания клещей в Красноярском крае пострадал 1 101 житель, из которых 190 — дети. Сейчас отмечается сезонное снижение активности клещей. Тем не менее, риск встречи с ними сохраняется, поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Добавим, с начала весны к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 13 458 жителей края, включая 2 918 несовершеннолетних.