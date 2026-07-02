Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый случай заболевания эрлихиозом зарегистрировали в Красноярском крае

Роспотребнадзор сообщил о выявлении на территории Красноярского края первого в 2026 году случая заболевания эрлихиозом от присасывания клеща.

Роспотребнадзор сообщил о выявлении на территории Красноярского края первого в 2026 году случая заболевания эрлихиозом от клеща. Диагноз подтвержден у 15-летнего красноярца — клещ присосался к подростку в области рёбер в минувшие выходные.

Напомним, эрлихиоз является опасным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу в тяжелых случаях.

«Всего за последнюю неделю от присасывания клещей в Красноярском крае пострадал 1 101 житель, из которых 190 — дети. Сейчас отмечается сезонное снижение активности клещей. Тем не менее, риск встречи с ними сохраняется, поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Добавим, с начала весны к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 13 458 жителей края, включая 2 918 несовершеннолетних.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше