В июле мобильные центры занятости посетят более 80 городов и сел Красноярского края

В июле мобильные центры занятости совершат более 90 выездов, чтобы посетить 86 населённых пунктов по всему Красноярскому краю. Консультанты службы: помогут составить грамотное резюме; подберут вакансии с учётом квалификации и пожеланий соискателя; проконсультируют о действующих мерах государственной поддержки; расскажут о возможностях портала «Работа России» и других электронных сервисов. Ключевым событием месяца станет Единый день выездов, запланированный на 17 июля. график работы мобильных офисов доступен на сайте агентства труда и занятости Красноярского края. Кроме того, в рамках профориентационной акции «Большая перемена» специальные встречи состоятся в лагере «Берёзка» (с. Апано-Ключи), молодёжном центре «Дивный» (г. Дивногорск) и лагере «Олимп» (с. Краснотуранск). За первые шесть месяцев 2026 года мобильные центры уже совершили 614 выездов в 384 населённых пункта, сообщили в агентстве труда и занятости Красноярского края.