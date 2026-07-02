Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предлагают сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей.

Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей. В крайнем случае можно рекомендовать региональным властям и работодателям делать его выходным для семей с детьми».

По его словам, семьям важно провести этот день вместе: «Родители могут побыть с детьми, поучаствовать вместе в каких-то праздничных мероприятиях, отметить его в семейном кругу. Предоставление выходного подчеркнет уважение со стороны государства, общества и бизнеса к семьям с детьми».

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.