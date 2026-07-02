В России предлагают сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей. В крайнем случае можно рекомендовать региональным властям и работодателям делать его выходным для семей с детьми».