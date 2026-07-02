В России предлагают сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей.
Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я считаю, что День любви, семьи и верности надо на федеральном уровне сделать выходным для многодетных семей. В крайнем случае можно рекомендовать региональным властям и работодателям делать его выходным для семей с детьми».
По его словам, семьям важно провести этот день вместе: «Родители могут побыть с детьми, поучаствовать вместе в каких-то праздничных мероприятиях, отметить его в семейном кругу. Предоставление выходного подчеркнет уважение со стороны государства, общества и бизнеса к семьям с детьми».
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.