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В Китае построят первый в мире отель, где обслуживанием будут заниматься только роботы

В Китае возводят первую гостиницу, где посетителей не будут встречать портье, официанты или уборщицы.

В Китае возводят первую гостиницу, где посетителей не будут встречать портье, официанты или уборщицы. Все ключевые функции — от приёма гостей до уборки номеров — доверят автоматам. Подобная концепция способна произвести переворот в гостиничной сфере.

По замыслу создателей, в данной гостинице не останется персонала на традиционных должностях.

Роботы будут заниматься встречей гостей, оформлением въезда и выезда, приносить блюда и вещи в комнаты, наводить порядок, готовить еду и помогать постояльцам по любым вопросам во время их пребывания. Задача проекта — сформировать гостиницу, где искусственный разум будет следовать за гостем буквально на каждой стадии его отдыха.

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