В Китае построят первый в мире отель, где обслуживанием будут заниматься только роботы

Роботы будут заниматься встречей гостей, оформлением въезда и выезда, приносить блюда и вещи в комнаты, наводить порядок, готовить еду и помогать постояльцам по любым вопросам во время их пребывания. Задача проекта — сформировать гостиницу, где искусственный разум будет следовать за гостем буквально на каждой стадии его отдыха.