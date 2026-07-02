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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 2 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;

— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;

— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;

— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;

— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;

— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;

— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;

— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;

— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;

— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;

— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица 18-я линия, 30−72 и 25−65;

— улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20−48;

— улица Налбандяна, 29−33 и 24−30;

— улица Республиканская, 136;

— улица Пригородного лесничества;

— садоводческое товарищество «Лесовод»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»;

— улица Авиационная, 27−31;

— улица Выборгская, 19−49 и 20−66;

— переулок Глазунова, 1−19 и 2−26;

— улица Запорожская, 1−59, 1А, 2−42;

— улица Калинина, 69−75 и 86−90;

— переулок Короткий, 1−15 и 2−12;

— улица Крайняя, 2−26, 5;

— улица Красносельская, 2−16, 7, 2А;

— улица Мадояна, 75−81, 81А, 81Д, 81Е, 81И, 81Н;

— улица Малаховская, 1−19 и 2−18;

— улица Разина, 19−31, 74−94, 19Б;

— переулок Таймырский, 1−17 и 2−10;

— улица Толмачева, 1Б, 2−10, 1−17;

— переулок Тупик Толмачева, 1−9;

— проспект Ленина, 19−57;

— улица Освобождения, 53−141;

— улица Профинтерна, 3−9 и 2−10;

— проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»);

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39.

С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

— улица Кумженская, 37Д.

С 13:00 до 17:00 ресурс не будут поставлять на:

— улица Кумженская, 2−8 и 1−7.

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