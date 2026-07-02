Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июля

Отключения света в Ростове на 2 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;
— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;
— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;
— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;
— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;
— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;
— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;
— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;
— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;
— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;
— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 18-я линия, 30−72 и 25−65;
— улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20−48;
— улица Налбандяна, 29−33 и 24−30;
— улица Республиканская, 136;
— улица Пригородного лесничества;
— садоводческое товарищество «Лесовод»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»;
— улица Авиационная, 27−31;
— улица Выборгская, 19−49 и 20−66;
— переулок Глазунова, 1−19 и 2−26;
— улица Запорожская, 1−59, 1А, 2−42;
— улица Калинина, 69−75 и 86−90;
— переулок Короткий, 1−15 и 2−12;
— улица Крайняя, 2−26, 5;
— улица Красносельская, 2−16, 7, 2А;
— улица Мадояна, 75−81, 81А, 81Д, 81Е, 81И, 81Н;
— улица Малаховская, 1−19 и 2−18;
— улица Разина, 19−31, 74−94, 19Б;
— переулок Таймырский, 1−17 и 2−10;
— улица Толмачева, 1Б, 2−10, 1−17;
— переулок Тупик Толмачева, 1−9;
— проспект Ленина, 19−57;
— улица Освобождения, 53−141;
— улица Профинтерна, 3−9 и 2−10;
— проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»);
— улица 20-я линия, 47−67;
— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;
— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;
— улица Лекальная, 9−27;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39.
С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:
— улица Кумженская, 37Д.
С 13:00 до 17:00 ресурс не будут поставлять на:
— улица Кумженская, 2−8 и 1−7.
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