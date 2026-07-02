Генеральная прокуратура ФРГ обвинила украинца в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении украинца Сергея К., которого подозревают во взрыве «Северных потоков». Подрыв квалифицируют как военное преступление. Об этом сообщил телеканал ARD.
Сотрудники следственных органов считают, что украинец руководил диверсионной группы. Во время прослушанных телефонных разговоров с родственниками и знакомыми мужчина обсуждал диверсию.
В Генпрокуратуре сообщили, что именно так Сергей К. предоставил неопровержимые улики против себя самого. Также доказательства причастности к подрыву газопроводов были обнаружены в мобильном телефоне мужчины.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и выплатить репарации Германии.
При этом восстановление поврежденного газопровода «Северный поток» может занять около трех лет. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.