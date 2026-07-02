Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал соглашение с союзом строителей

«Хочу поблагодарить вас за многолетнюю совместную работу. Вместе реализуем нацпроекты, внедряем передовые отечественные технологии в проектировании жилья, инженерных коммуникаций, благоустраиваем парки и скверы. Мы одни из первых в Сибири и на Дальнем Востоке начали реализацию механизма развития застроенных территорий. На смену ему пришло комплексное развитие. Сейчас у нас восемь договоров по КРТ. Это одно из самых перспективных направлений деятельности без использования бюджетных средств. Подписывая соглашение, мы надеемся, что Союз строителей Иркутской области и его участники примут активное участие в реализации этого механизма. Мы, в свою очередь, будем создавать для инвесторов благоприятные условия, продолжим оказывать поддержку социально ответственному бизнесу», — подчеркнул Руслан Болотов.