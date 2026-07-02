Калининградские учёные разработали прибор для диагностики болезни Альцгеймера

«Это очень удобный в применении прибор: он достаточно компактный и простой в использовании при ультразвуковых исследованиях. Мы имеем моментальный результат и получаем возможность давать пациенту адекватные задания, подбирать индивидуальные тренировки. Пока существующие приборы и датчики не решают эту задачу в должном объёме и сложнее в использовании. Наш прибор более точный», — заявила специалист.