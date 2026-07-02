Полиция ищет пропавшую в Ачинске женщину с пятилетней дочерью

Полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу Ачинска, которая 27 июня ушла из дома на улице Красной Звезды вместе с пятилетней дочерью. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Муж пропавшей сообщил, что она и раньше могла уйти из дома, однако он не обращался в полицию.
Сейчас созданы поисковые группы, ориентировки переданы наружным нарядам.
Приметы женщины: рост около 170 см, среднее телосложение, длинные тёмные волосы. Была одета в бирюзовую куртку, светлые штаны и тёмные ботинки. Ребёнок: синее платье, светло-розовая кепка с бабочкой, светлые шлепки.
Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят звонить в дежурную часть по телефону 8 (39151) 97−002 или 102.