Полиция ищет пропавшую в Ачинске женщину с пятилетней дочерью

Полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу Ачинска, которая 27 июня ушла из дома на улице Красной Звезды вместе с пятилетней дочерью. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.