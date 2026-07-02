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Полиция ищет пропавшую в Ачинске женщину с пятилетней дочерью

По словам мужа, женщина и раньше уходила из дома.

Полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу Ачинска, которая 27 июня ушла из дома на улице Красной Звезды вместе с пятилетней дочерью. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Муж пропавшей сообщил, что она и раньше могла уйти из дома, однако он не обращался в полицию.

Сейчас созданы поисковые группы, ориентировки переданы наружным нарядам.

Приметы женщины: рост около 170 см, среднее телосложение, длинные тёмные волосы. Была одета в бирюзовую куртку, светлые штаны и тёмные ботинки. Ребёнок: синее платье, светло-розовая кепка с бабочкой, светлые шлепки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят звонить в дежурную часть по телефону 8 (39151) 97−002 или 102.