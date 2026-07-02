Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся — борьба продолжается

В краснодарском бассейне «ДВВС» продолжается XIII летняя Спартакиада учащихся России по водному поло среди юношей. Сборная Волгоградской области после трёх игровых дней держится в группе лидеров, но путь к вершине получается непростым — с яркими победами и болезненным поражением.
Старт у волгоградцев получился уверенным. В первом матче они не оставили шансов хозяевам из Краснодарского края — 17:9. Особенно ярко проявили себя Артур Черноморов (4 гола) и Григорий Агарков (3 гола), солидно смотрелась, и линия атаки в целом. Вратарь Егор Решетников и защита не давали сопернику шансов на лёгкие голы, а команда действовала собранно и агрессивно.
Сборная Волгоградской области — Сборная Краснодарского края — 17:9 (4:3, 6:2, 3:2, 4:2).
Сборная Волгоградской области: Решетников — Чаусов, Армасарь (2), Шапиков, Селиванов (1), Кикин (3), Лукьянов (1), Черноморов (4), Ермоленко, Соколов (1), Артагалиев, Агарков (3), Сбойлов, Власов (2).
Однако второй день принёс волгоградцам разочарование. В принципиальном матче против Республики Татарстан команда уступила с минимальным разрывом — 12:14 (2:2, 3:6, 4:2, 3:4). Несмотря на характерную для волгоградцев волю к борьбе и попытки отыграться в каждом периоде, соперник оказался чуть хладнокровнее в концовке. Бремя лидерства на себя взял Захар Кикин, забивший 4 мяча.
Сборная Волгоградской области — Республика Татарстан — 12:14 (2:2, 3:6, 4:2, 3:4).
Сборная Волгоградской области: Решетников — Чаусов (2), Армасарь, Шапиков (1), Катасонов, Кикин (4), Лукьянов, Черноморов (1), Ермоленко (1), Соколов (1), Артагалиев (1), Агарков (1), Сбойлов, Власов.
В третий день сборная Волгоградской области подтвердила свой статус одного из фаворитов группы, разгромив команду Томской области — 23:6. Здесь особенно выделился Илья Власов, оформивший пять мячей, а Дмитрий Чаусов и Антон Соколов добавили по четыре — атака работала как единый механизм.
Сборная Волгоградской области — Сборная Томской области — 23:6 (8:2, 9:0, 1:2, 5:2).
Сборная Волгоградской области: Решетников — Чаусов (4), Селиванов (1), Шапиков (1), Катасонов (3), Кикин (1), Лукьянов (1), Черноморов (1), Ермоленко (2), Соколов (4), Артагалиев, Агарков, Сбойлов, Власов (5).
Сейчас турнирное положение в группе А выглядит так: на первом месте — Татарстан с 9 очками, Волгоград и Санкт‑Петербург делят второе и третье места, имея по 6 очков. Впереди у волгоградцев важный матч против Челябинской области, который состоится 2 июля. Именно эта встреча может серьёзно повлиять на расстановку сил и шансы на выход в следующий этап.
Для тренерского штаба сейчас главное — сохранить боевой настрой и использовать сильные стороны состава: мощную атаку и надёжную игру в защите. Болельщики ждут от команды продолжения яркой игры — и, конечно, новых побед.
Александр Веселовский.
Фото: ФВВСР.