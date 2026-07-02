Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся — борьба продолжается

Сейчас турнирное положение в группе А выглядит так: на первом месте — Татарстан с 9 очками, Волгоград и Санкт‑Петербург делят второе и третье места, имея по 6 очков. Впереди у волгоградцев важный матч против Челябинской области, который состоится 2 июля. Именно эта встреча может серьёзно повлиять на расстановку сил и шансы на выход в следующий этап.