65-й Слет юных туристов-краеведов прошел в Хабаровском крае

В селе Сикачи-Алян собрались 11 команд из районов края — 88 участников в возрасте от 10 до 18 лет. В течение нескольких дней школьники проходили испытания: водное ралли, спортивное ориентирование, краеведческую викторину, конкурс стенгазет, туристскую кухню и конкурс самодеятельности. Победителем слета стала команда «Вымпел» Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние». Организаторы отметили высокий уровень подготовки детей и слаженную работу команд. Слет проводится ежегодно и остается одной из главных площадок для развития туристских навыков и краеведческих знаний у школьников Хабаровского края.