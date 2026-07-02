Красная икра на миллионы: группу браконьеров будут судить в Хабаровском крае

39-летний мужчина, работающий водителем, собрал группу людей с навыками рыбной ловли и переработки. В ее состав вошли двое хабаровчан и житель района имени Полины Осипенко. У них не было разрешений на вылов. Для увеличения объемов добычи организатор привлек еще двух рабочих, не сообщив им о незаконности промысла. Роли были распределены: 33-летний помощник координировал работу, двое мужчин добывали и перерабатывали рыбу. Самцов отпускали — нужна была только икра. Ущерб государству от их незаконной деятельности составил более 2,7 млн рублей. В ходе следствия изъяты два маломерных судна, сети, оборудование для засолки икры, ГСМ и средства связи. Уголовное дело за незаконную добычу направлено в суд. Фигурантам грозит до 5 лет колонии. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю.