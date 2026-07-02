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Нижегородский аэропорт временно приостановил работу

Это необходимо ради обеспечения безопасности полетов.

Источник: Нижегородская правда

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Международном аэропорту Нижнего Новгорода. Такие меры начали действовать в четверг, 2 июля, в 03.00, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Это необходимо ради обеспечения безопасности полетов.

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