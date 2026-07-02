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РФ нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России.

По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области. Кроме того, удары пришлись на инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Для нанесения удара использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что удары нанесены именно по военным и энергетическим объектам, обеспечивающим военный потенциал Украины. О последствиях ударов не сообщается.