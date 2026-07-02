РФ нанесла массированный удар по военным объектам Украины

По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области. Кроме того, удары пришлись на инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.