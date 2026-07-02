Эксперты ООН видят угрозу в сосредоточении разработок ИИ в нескольких странах

Упоминается и риск того, что ИИ может генерировать большое количество дезинформации и ложных сведений, распространяя ложные представления и приводя к социальному расколу. Эксперты затронули случаи мошенничества и сексуализированного насилия над детьми, возникшие в результате распространения поддельных изображений с использованием ИИ, и призвали к «надлежащему управлению». Темпы развития искусственного интеллекта таковы, что власти запаздывают со сбором данных и регулированием, до сих пор отсутствуют единые критерии оценки управления ИИ и нет взаимодействия между странами.