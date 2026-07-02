Три ветерана СВО из Красноярска стали призерами чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Казани

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Всего его посетило свыше 2 тысяч человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта.
Красноярский край на соревнованиях представляли 8 ветеранов СВО. Среди них — призёры чемпионата:
Вадим Ильин занял 2‑е место в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре»;
Михаил Наделяев — 3‑е место в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей»;
Елисей Обедин — 3‑е место в компетенции «Оператор БПЛА».
Помимо основных соревновательных компетенций, конкурсанты могли попробовать силы в семи демонстрационных — среди них «Промышленная робототехника», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего — нейросетевое искусство» и другие. Также участникам были доступны профтестирование и знакомство с новыми профессиями.
Об этом сообщил пресс-релиз красноярского отделения фонда «Защтники Отечества».
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