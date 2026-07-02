В июле над Волгоградом пролетят Боотиды

В первые дни июля волгоградцы смогут увидеть метеорный поток Боотиды. Город на Волге станет точкой наблюдения за одним из самых непредсказуемых потоков.
Обычно небо дарит всего 1−2 метеора в час, но в моменты всплесков активности число падающих звезд достигает 50−100 в час. Для наблюдения не нужны телескопы и специальная техника. Достаточно смотреть в небо невооруженным глазом.
Радиант потока находится в созвездии Волопаса. Чтобы найти его, нужно отметить две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно провести дугу вниз к горизонту. Яркая оранжевая звезда на этом пути — Арктур, главная звезда Волопаса. Наблюдать за метеорами нужно именно рядом с ним.
Вслед за Боотидами в небе над Волгоградом набирает обороты поток Пегасид. Его пик придется с 9 на 10 июля. Поток гораздо слабее — около 3 метеоров в час, но условия для наблюдений будут лучше благодаря темному небу без лунной засветки.
Чтобы увидеть метеорный поток, волгоградцам нужно выбрать место с минимальной городской засветкой. Смотрите в сторону созвездия Волопаса рядом с яркой звездой Арктур.
Телескопы и бинокли не потребуются, достаточно смотреть в небо невооруженным глазом в первые дни июля.
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