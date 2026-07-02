В июле над Волгоградом пролетят Боотиды

Радиант потока находится в созвездии Волопаса. Чтобы найти его, нужно отметить две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно провести дугу вниз к горизонту. Яркая оранжевая звезда на этом пути — Арктур, главная звезда Волопаса. Наблюдать за метеорами нужно именно рядом с ним.