Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Ночной удар ВС РФ по Украине стал одним из самых массированных

Ночной удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине стал одним из самых массированных за последнее время и был ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Ночной удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине стал одним из самых массированных за последнее время и был ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

При этом российские военные, по некоторым данным, использовали беспилотники «Герань-3», а также гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М» и ракеты Х-101. Прилеты зафиксированы почти во всех районах Киева и области — в Дарницком, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском.

В том числе ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, передает Telegram-канал.

На момент публикования материала Минобороны РФ не раскрывало подробности ночного массированного удара по Украине, а также не уточняло данные о пораженных целях.

При этом в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные поразили логистические центры Вооруженные силы Украины в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотников.

1 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины потребовали от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть села Слатино и Русская Лозовая, подконтрольные Киеву.

Ранее ВС РФ с помощью БПЛА «Герань» поразили украинскую газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше