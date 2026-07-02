Shot: Ночной удар ВС РФ по Украине стал одним из самых массированных

Ночной удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине стал одним из самых массированных за последнее время и был ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
При этом российские военные, по некоторым данным, использовали беспилотники «Герань-3», а также гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М» и ракеты Х-101. Прилеты зафиксированы почти во всех районах Киева и области — в Дарницком, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском.
В том числе ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, передает Telegram-канал.
На момент публикования материала Минобороны РФ не раскрывало подробности ночного массированного удара по Украине, а также не уточняло данные о пораженных целях.
При этом в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные поразили логистические центры Вооруженные силы Украины в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотников.
1 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины потребовали от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть села Слатино и Русская Лозовая, подконтрольные Киеву.
Ранее ВС РФ с помощью БПЛА «Герань» поразили украинскую газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области.