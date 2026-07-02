В Хабаровском крае стартовал приём заявок на уникальную выставку «Квинтэссенция»

Заявку желающие могут подать через «Яндекс Формы» по адресу: forms.yandex.ru/u/6a0d1a089029024ad738a564/. При регистрации важно указать ФИО, псевдоним (при наличии), название коллектива, если заявка коллективная, возраст, населенный пункт и краткую информацию о себе. Последний пункт включает в себя рассказ о выработанном опыте, достижениях, наградах, публикациях и принадлежности к союзам и объединениям.