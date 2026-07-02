В Хабаровском крае стартовал приём заявок на уникальную выставку «Квинтэссенция»

В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в интерактивной выставке «Квинтэссенция». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рассказать о себе авторы, возраст которых превышает 16 лет, могут до 31 июля.
В список потенциальных участников выставки вошли поэты, писатели, драматурги, авторы художественных переводов, художники, иллюстраторы, фотографы, авторы арт-объектов, музыканты, композиторы и авторы песен.
В пресс-службе администрации Хабаровска отметили, что каждый экспонат будет состоять из трех компонентов: текст, визуальные формы и музыка. Объединят их между собой благодаря дополненной реальности. Например, наведя камеру телефона на картину, посетитель услышит соответствующий текст, который будет сопровождаться музыкой.
— Выставка создаст возможности для широкого показа креативных продуктов Хабаровского края, повышения их популярности у аудитории, знакомства и дальнейших коллабораций творцов друг с другом, — отметили в мэрии.
Более того, произведения участников включат в печатный сборник-каталог, который отправится на хранение и экспонирование в учреждения культуры и туризма края. Помимо этого, на некоторые работы в направлениях «Текст» и «Звук» снимут телевизионные студийные видеоклипы.
Заявку желающие могут подать через «Яндекс Формы» по адресу: forms.yandex.ru/u/6a0d1a089029024ad738a564/. При регистрации важно указать ФИО, псевдоним (при наличии), название коллектива, если заявка коллективная, возраст, населенный пункт и краткую информацию о себе. Последний пункт включает в себя рассказ о выработанном опыте, достижениях, наградах, публикациях и принадлежности к союзам и объединениям.
По итогам конкурсного отбора оргкомитет назначит не менее 60 авторов к участию в мероприятии, которое пройдет в арт-пространстве «Молекула».
Выставка запланирована на 1−30 ноября 2026 года.