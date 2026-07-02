«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

— Я живу в этом доме на первом этаже почти 45 лет, и никогда такого кошмара с крысами не было. Скорее всего, крыса проникла в нашу квартиру с лоджии. Наша жизнь превратилась в ад. Крыса грызла стены, мебель, везде гадила, мы боялись передвигаться по комнатам. Мы догадывались, что она очень крупная, она реально могла напасть на нас! — с содроганием вспоминает женщина.