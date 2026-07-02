Фестиваль земляники и жимолости пройдет в Иркутске

Он пройдет с 10:00 до 17:00 на территории возле Торгового Комплекса со стороны улицы Литвинова.
Мероприятие проводится ежегодно по инициативе клуба садоводов-опытников имени Томсона, Союза садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке администрации города.
Иркутяне смогут познакомиться с сортами жимолости и земляники, выращенными в регионе на участках с разным микроклиматом, а также приобрести саженцы с закрытой корневой системой.
Особое внимание будет уделено обмену опытом между специалистами и любителями садоводства. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, посетители получат возможность узнать о современных методах выращивания ягодных культур от ученых-биологов, агрономов и опытных садоводов клуба имени Томсона.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив по телефону: 52−04−14 (по будням с 9:00 до 18:00).
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