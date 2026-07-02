В шести районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 2 июля

В ночь на 2 июля силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор.
Как сказано в сообщении, было сбито больше 25 дронов над шестью районами. Беспилотники уничтожили над Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским, Боковским, Шолоховским и Тарасовским районами.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — добавил губернатор.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше