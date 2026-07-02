Радоновый источник превратился в свалку в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края очистили территорию радонового источника Якум-Му после вмешательства природоохранной прокуратуры. Мусор незаконно складировали на особо охраняемой природной территории, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Источник находится примерно в шести километрах от посёлка Многовершинный. Местные жители используют это место для отдыха, однако рядом с природным объектом появилась свалка бытовых, строительных и других отходов.
Проверка показала, что администрация Николаевского района не принимала мер, чтобы убрать мусор с охраняемой территории. После этого природоохранный прокурор обратился в Николаевский-на-Амуре городской суд. Фемида признала бездействие администрации незаконным и обязала муниципалитет ликвидировать свалку.
Сейчас территория источника очищена, решение суда исполнено. Режим особой охраны природного объекта восстановлен.