С ростовского производителя консервов кредиторы требуют 454 млн рублей

Конкурсный управляющий Андрей Жердев уведомил о получении требований кредиторов к обанкротившемуся производителю консервов из Ростова-на-Дону — ООО «Торговый дом “Азия”, на 454 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.
Требования к должнику предъявили ООО «Новая Земля» (453,7 млн руб.) и ООО «Ростдонторг» (301,8 тыс. руб.).
Производитель консервов признан банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области 12 февраля 2026 года на основании заявления ПАО «Сбербанк». На тот момент задолженность перед кредитором составляла 75,7 млн руб.
Сейчас судом рассматривается вопрос о продлении процедуры конкурсного управления.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Азия” зарегистрировано 4 мая 2016 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — консервирование овощей и фруктов. Учредителем является Арам Сафарян. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2024 году выручка производства выросла всего на 1% — до 1,2 млрд руб., при этом рост чистой прибыли составил 29% — 15,9 млн руб.