С ростовского производителя консервов кредиторы требуют 454 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Азия” зарегистрировано 4 мая 2016 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — консервирование овощей и фруктов. Учредителем является Арам Сафарян. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2024 году выручка производства выросла всего на 1% — до 1,2 млрд руб., при этом рост чистой прибыли составил 29% — 15,9 млн руб.