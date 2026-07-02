Озимый клин в Челябинской области увеличат почти вдвое

Озимые культуры меньше страдают от засухи, быстрее набирают массу весной и созревают на 10−15 дней раньше яровых. Урожайность растет с каждым годом. Если в 2023 году собирали 15,3 центнера с гектара, то в 2024-м — уже 26, а в 2025-м — 29,6. В Чесменском округе показатели достигли 42 центнеров, в Уйском — 40,5, в Октябрьском — 37,8, а на отдельных полях урожайность доходила до 50—80 центнеров с гектара.