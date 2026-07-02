Озимый клин в Челябинской области увеличат почти вдвое

В Челябинской области наращивают площади под озимые культуры. В этом году планируют засеять 60,7 тысячи гектаров — почти вдвое больше, чем в прошлом. Урожай с этих полей соберут уже в 2027 году, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
Основная культура — озимая пшеница, она займет 94% всех площадей. Еще 4% отдадут под рожь, 2% — под тритикале. Больше всего озимых посеют в Верхнеуральском, Троицком, Чесменском, Уйском и Варненском округах — вместе они дадут более 64% от общего объема.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Евгений Литвинов отметил, что сейчас главное — вовремя подготовить почву и обеспечить аграриев семенами. В регионе уже есть более 10 тысяч тонн семян на реализацию.
«На уровне муниципальных образований необходимо организовать контроль ситуации с учетом складывающихся погодных условий. Семена в регионе есть. Уже сейчас нужно связываться с производителями и контрактовать семена», — подчеркнул Евгений Литвинов.
Озимые культуры меньше страдают от засухи, быстрее набирают массу весной и созревают на 10−15 дней раньше яровых. Урожайность растет с каждым годом. Если в 2023 году собирали 15,3 центнера с гектара, то в 2024-м — уже 26, а в 2025-м — 29,6. В Чесменском округе показатели достигли 42 центнеров, в Уйском — 40,5, в Октябрьском — 37,8, а на отдельных полях урожайность доходила до 50—80 центнеров с гектара.
Увеличение урожая озимых культур отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».