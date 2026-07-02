В Нижнеилимском округе ввели график продажи бензина и урезали лимит до 30 литров

Правила, согласованные с владельцами АЗС, вступили в силу 1 июля 2026. Физическим лицам бензин теперь отпускают только два дня в неделю — по понедельникам и четвергам, строго с 12:00 до 22:00. Лимит на одну машину снизили до 30 литров, заливать топливо разрешено исключительно в бензобак. Канистры, бочки и любая другая тара по-прежнему под запретом.