В России и Индии представили сверхточную нейросеть для распознавания эмоций

«В сравнении с существующими моделями, решение исследователей на тех же наборах данных превзошло или сравнялось с известными результатами. К примеру, на наборе данных со спокойным, стрессовым и радостным состояниями прежний лучший результат составлял 98,55%, а предложенная модель достигла точности в 99,99%. На наборе данных с негативными, нейтральными и положительными эмоциями лучший результат был 95,99%. Новая модель показала точность на уровне 96,49%», — пояснили в Университете Иннополис.