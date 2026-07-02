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Открытое первенство по шахматам памяти Юрия Тена прошло в Приангарье

Иркутская область, НИА-Байкал — Открытое первенство по быстрым шахматам и блицу, посвященное памяти Юрия Тена, прошло на базе Иркутского государственного университета путей сообщения.

Источник: НИА Байкал

Турнир собрал сильнейших игроков из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска и Краснодара.

«Юрий Михайлович Тен, депутат Государственной Думы РФ трех созывов от Иркутска, внес большой вклад в развитие Иркутской области. Этот турнир — дань памяти и уважения человеку, который искренне делал всё, чтобы поддержать молодых людей и создать им условия для самовыражения. В этом году совместно с Единой федерацией шахмат Иркутска мы в двадцать первый раз проводим данный турнир», — сказала директор Благотворительного фонда имени Юрия Тена Вера Гашова.

Соревнования проходили для разных возрастных категорий спортсменов, отдельной номинацией стала группа учеников 10−11 классов, студентов и преподавателей, что подчеркивает связь поколений и преемственность традиций, отмечает пресс-служба Фонда.

В возрастной группе 9−10 лет абсолютными лидерами стали Вячеслав Моногаров из Братска и Есения Кабетова из Шелехова — они заняли первые места и по быстрым шахматам, и по блицу. В возрастной группе 11−12 лет первое место в двух турнирах заняла Валерия Тимофеева из Ангарска. Алена Мельникова из Иркутска победила в быстрых шахматах и блице в возрастной категории 12−13 лет. Братья Александр и Максим Козырины из Иркутска не оставили никому шансов в возрастной категории 14−15 лет, заняв первое и второе места соответственно. Лидеры в возрастной категории 16−17 лет — Данил Куркутов и Дмитрий Горбунов.

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