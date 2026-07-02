Открытое первенство по шахматам памяти Юрия Тена прошло в Приангарье

В возрастной группе 9−10 лет абсолютными лидерами стали Вячеслав Моногаров из Братска и Есения Кабетова из Шелехова — они заняли первые места и по быстрым шахматам, и по блицу. В возрастной группе 11−12 лет первое место в двух турнирах заняла Валерия Тимофеева из Ангарска. Алена Мельникова из Иркутска победила в быстрых шахматах и блице в возрастной категории 12−13 лет. Братья Александр и Максим Козырины из Иркутска не оставили никому шансов в возрастной категории 14−15 лет, заняв первое и второе места соответственно. Лидеры в возрастной категории 16−17 лет — Данил Куркутов и Дмитрий Горбунов.